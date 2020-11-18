【星星蜜語】和諧輕鬆氣氛　預備年底的假日季節　

由現在至12月3日，受到冬季和聖誕臨近影響，雖然偶有一些不快消息傳出，但大致上社會能顯出一片愉快平靜的迹象。始終今年是難過的一年，大家趁着年尾，更要悉心安排與至親友好共享這個季節，珍惜身邊人，並一起為前途而努力。平時緊張和忙碌的人，這段時間也都能稍稍抖抖氣。

十二星座提點

白羊座、獅子座、人馬座

若想爭取成功，需要懂得耐性，成果來得比較慢，這期間資源較為缺乏，不容易得到別人的幫助。與相同處境的人同舟共濟較為容易。運氣稍欠。

金牛座、處女座、山羊座

你們是比較豐足和取得成果的一群。多勞多得。做事按部就班，不需急進。付出了必有成，靠自己就能夠獲取所需。好好為自己儲蓄吧！

雙子座、天秤座、水瓶座

想得太多，做得太少。明明自己有實力，亦有所成，但就是過度緊張，徒添煩惱。只要放鬆下來，就能見到現實的美好。好東西總會等到，只是遲了一點點。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座

忙碌，日理萬機，這代表你有很多工作和賺取資源的機會。把握每個大小的機會，機會會一個接着一個來臨。沒有太多閒暇和空想的空間，全都花在踏實地做事。

Profile

Carlie

Angel Circle占卜館塔羅占卜師、天使通靈師、前世回溯師及動物傳心導師。（Facebook專頁：Angel Circle）