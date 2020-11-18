《PD101》受害人名單曝光　白虎李佳恩因造假被Foul

韓國Mnet電視台的選秀節目《Produce 101》（PD101）去年7月被懷疑造假，製作人安俊英他初時只承認在第三季及第四季偽造賽果，在送檢後才承認第一和第二季亦有造假，他與Mnet戰略內容事業部部長金容範因為詐騙及受賄，今年5月被判入獄2年及1年8個月，兩人提出上訴，但裁判部於今日進行的二審維持原判，而在一審被判罰款的5名演藝公司職員則被判入獄8個月，緩刑兩年。

裁判部又在庭上公開因為造假而被淘汰的參賽者名單：「向受害的練習生作出物質上的賠償當然重要，透過公正的刑事裁判公開這個事實才是幫助受害者的開始，這樣才可以恢復選秀節目的公正性。」裁判部指在《PD101》第一季，金秀賢與徐慧仁在第一次投票因為製作組造假而被淘汰，而參加第二季的練習生成賢宇則在第一輪投票因為造假而被落選，NU'EST成員白虎（姜東昊）在第4輪投票因為製作組偽造賽果而不能出道。

在第三季中，一直被睇好的練習生李佳恩與韓初媛在最後一輪投票本來應該是第5及第6位，卻因為造假而無辜被淘汰，而第四季的金國憲與李津宇在第3輪投票無辜被淘汰，具廷謨、李鎮赫及琴東賢本來應以第6、7及8位出線，卻因為造假而未能出道。

裁判部表示不會公開因為造假而出道或獲得優待的練習生，因有關練習生並不知情，擔心公開名單會令他們成為代罪羔羊。