驚喜品味星級專享菜單

「香港美酒佳餚巡禮」其中一個重點活動嘅「驚喜品味之旅」,,有多間星級餐廳參與。（互聯網）

如果閣下鍾意食又喜歡嗒番兩杯嘅話，一定唔會錯過年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」，旅發局今年以「線上＋線下」形式舉行，而肥美達人（FeedMe Guru）則負責其中一項重點活動──驚喜品味之旅。於即日至12月20日期間，特選了多間星級餐廳推出限定嘅「專享菜單」，透過平台預訂指定餐廳餐飲，有機會獲得神秘驚喜。是次參與嘅星級餐廳約80間，分成「時尚華麗・盛宴 」、「地標景觀・絕味」、「有機蔬食・嚐鮮」及「特色打卡・美饌」4大主題，大家可以簡單在網上平台Click幾Click，便可以品嘗到各地知名Fusion創意菜、健康富營養嘅餐單等，讓味蕾來一趟Hidden Taste Tour！

地方特色佳餚

「時尚華麗‧盛宴」有多間星級餐廳供應期間限定嘅特選餐單，好似主打潮粵菜嘅名潮食館，精選出滷水鵝肉拼鵝肝、紅燒花膠燕窩、23頭南非乾鮑魚伴鵝掌及螺頭炆春菜煲等，既有地方手工菜，亦有巧手精緻菜，帶來中菜豐富多變嘅地道滋味。

新派藝術中菜

中菜以外，以神秘藝術裝潢帶來大家品味頂級特色中菜嘅Foxglove，帶嚟多道獨特佳餚，有家鄉醬瓜皮、鹿茸菌皇菇燉蜜瓜、鮑魚豚肉釀金梨及黑白蒜安格斯牛柳粒等，置身藝術味濃環境下品嘗新派中菜。

維港靚景伴食

想邊欣賞維港醉人靚景邊開餐？香港君悅酒店多間餐廳或許是巴絲打杯茶，喜歡意大利菜嘅更不要錯過供應正宗又美味意菜、屬「地標景觀・絕味」餐廳之一嘅Grissine喇！餐廳推出嘅「專享菜單」有慢煮意大利牛仔肉片、薄切生油金魚‧雅枝竹‧銀魚柳‧意大利魚露‧香芹、手工意大利麵‧意式青瓜‧羊奶芝士‧墨魚、香煎鱈魚柳‧白酒汁‧水瓜柳‧蜆及燉牛腱肉‧番茄汁‧羅勒‧檸檬皮等。

五行手法演繹

至於屬「特色打卡・美饌」主題餐廳之一嘅雲龍軒，以五行概念嘅烹調手法重現各地經典名菜，是次活動就推出「盛」八和菜（二人用），菜式有陳醋海蜇小木耳青瓜、蒜汁滷牛小排、五香滷鵝片、蜜汁叉燒、糖醋咕嚕肉、宮保爆雞丁、銀魚醬蘭花蝦球帶子、粟米炸斑球及錦繡焗荷葉飯，賣相及食味都叫人驚喜！