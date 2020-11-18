疑背謝文欣偷食人母！《愛回家》謝可逸：唔需要澄清

喺無綫處境劇《愛・回家之開心速遞》中飾演Tyson及喺現在熱播嘅《使徒行者3》飾演周文鼎嘅34歲謝可逸，被爆背住28歲嘅女友「長腿歌手」謝文欣偷食失婚CEO人母Jathy，更被指搞出人命奉子成婚！

謝可逸被指多次背女友偷食，今年初更搭上失婚1年嘅Jathy，謝文欣一直唔知情。謝可逸更被影得與Jathy及其一對仔女四人行享受家庭樂，Jathy更以「爹哋」稱呼謝可逸，似足一家人。有指Jathy與兩任前夫分別育有一子一女，現租住山頂獨立屋，謝可逸有意與Jathy結婚，但家人因Jathy曾失婚，而極力反對！

謝可逸接受東網訪問表示：「冇回應！（唔使幫自己澄清吓？）唔需要澄清，自己知道發生緊乜嘢事，總之唔係佢哋講到咁樣！」之後表示現工作中，匆匆收線！

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