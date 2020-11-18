送禮自用推介！2020聖誕倒數月/日曆

每年各大品牌推出的聖誕倒數月/日曆都設計精美，而且內藏多款實用妝品及小禮物，每打開一格就如拆禮物般，充滿驚喜。（互聯網）

每逢年尾，各大彩妝品牌都會推出聖誕限定商品，其中採取「拆禮物」形式的聖誕倒數月曆更成為大眾送禮的人氣之選。事關這類倒數月曆禮盒，通常一盒就包含了品牌的王牌熱賣產品和貼心準備的節日限定禮物。每天開一格，都有不同驚喜！無論是拿來送給愛侶、閨密或稿賞辛苦一年的自己，都是不錯的提議。到底今年又最值得入手哪一個款倒數月曆呢？馬上睇睇！

夢幻香港地圖

LANEIGE 2020節日限定倒數月曆以香港地標及特色作為設計藍圖，糖果配色設計瀰漫夢幻氣息。內藏20款王牌護膚及彩妝產品，由深層清潔、補濕亮肌到美妝產品等，一盒滿足日常護膚及韓式裸妝的基本需要，讓你在聖誕月的每一天都充滿驚喜，恍如度個一個「Koreacation」般，時刻擁有水潤透亮美肌。

手繪INS風

Clean Beauty先驅品牌bareMinerals秉承化妝同時護膚的哲學，推出各種純淨的礦物美妝品。今年更從整體產品設計中着力源頭減廢，以可回收循環再用的環保用料作為包裝，加上充滿節日感的手繪圖案，推出Give Good. Do Good.聖誕系列。其中的Clean Beauty聖誕限定倒數月曆內含24款產品，包括面部、唇部及眼部妝品和潔膚、護膚產品，當中更有香港未有發售的妝品，非常令人期待。

冬日聖誕小鎮

荷蘭美妝品牌RITUALS把The Ritual of Advent聖誕倒數月曆3D化，製造成一盒唯美而充滿節日氣氛的冬日聖誕小鎮，把24款驚喜藏在其中，讓人一一去發掘，創意十足。小鎮中收藏着4款聖誕別注版迷你版香氛蠟燭、香氛棒套裝、迷你版香水及精華等24款產品，由生活到肌膚，一一都滿足你需求。

奢華「唇」金體驗

NARS 2020限定聖誕彩妝系列以閃爍金光為主題，以華麗包裝帶你走入美妝世界。月歷之中包括了3款王牌唇妝產品，12款大熱色調，用不同的唇色為你的妝容營造出不一樣的感覺。

鬼馬玩味風琴

眉妝專家benefit以其標誌性鬼馬玩味的風格設計出風琴形設計的Shake Your Beauty聖誕倒數日曆。日歷以粉紅色為主調，少女感十足，當中包含了12種王牌妝物迷你裝，由眉妝、底妝、眼妝產品到面部妝品一應俱全，為你打造精靈般的自然美感。

簡約時尚風

CLINIQUE以簡約時尚的拼接風格再度推出每年的大熱產品限量版聖誕倒數月曆－24 DAYS OF CLINIQUE。月曆內藏24件不同王牌護膚彩妝產品，以低至2折的價錢即可入手。產品由卸妝潔面到補濕修護，由唇妝到眼妝產品，最後更有手部護理及香氛，為你帶來24種不同驚喜。