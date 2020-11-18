撐馮盈盈靠自己！張曦雯聞「殻王」緋聞當笑話

藝人張曦雯（Kelly）以紅色露肩tube dress到銅鑼灣出席《「賞」您成為大富翁》聖誕企劃，笑言很久沒接商演：「可能都有1年，之前劇集宣傳都冇觀眾，但今次可以同大家見面。（但擔唔擔心多人？）大家戴口罩就ok。（依家酬勞有冇好啲？）唔敢加價呀，唔只係睇錢，同大家見面已好難得，同大家慶祝聖誕節已好開心。」問到聖誕節將怎樣度過？她透露應該要拍《白色強人II》：「唔知正日有冇得放假。（男友咪會嫌悶？）佢話可能會去新加坡探屋企人。（咁你咪會好lonely？）我要開工，唔緊要啦，佢問我有冇3、4日陪佢，我話冇乜可能，所以鼓勵佢飛。」

講起大富翁，她透露小時候在美國有與表兄弟姊妹玩：「由細學吓投資買樓嘅概念。（你學到投資心得？）都有嘅，但要有資金先得。（你依家有冇買樓？）喺香港賺到嘅錢都係畀美國爹哋媽咪，我細佬依家都仲讀緊書。（你喺美國有冇樓？）買咗個小物業，爹哋媽咪幫我收租，我要努力工作畀佢哋生活好啲。」問到可想在香港置業？她就謂很大壓力：「呢個目標有啲遙遠，但我會努力工作。（叫男友送畀你咪得？）我會靠自己，男朋友唔係大富翁，佢係心靈上富有。」

講到有指馮盈盈取代她，成為舊老闆「殻王」陳國強的新寵，對此她就謂緋聞一直不是事實：「自己睇到當笑話，女仔呢行賺錢能力都好犀利，賺到錢可以買自己鍾意嘅嘢，唔一定靠男人。（有冇見過殻王？）公司見過，1年見1、2次，頒獎禮、台慶。（咁樣話你唔開心？）明白會有花邊新聞，但唔係事實對我冇乜影響。」而對於有指盈盈成為新寵，她就撐對方：「佢好努力工作，相信佢有能力support自己，唔一定要男人送畀佢。」她又自爆男友很大壓力：「之前我哋未公開，我同佢講啲人話我男友係大富豪，佢就話如果啲人發現佢唔係富豪嘅話會唔會好失望，佢話會努力啲做富豪，好搞笑。」

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