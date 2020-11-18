2.6億港元　金身豪華遊艇Khalilah　

凡是換上金身的東西，也會令人產生「富貴」的聯想。像今天介紹的海上行宮Khalilah，不但以金光耀眼的外觀營造氣派，船上每個細節都盡善盡美，難怪要花約2.6億港元才能據為己有了！

100%碳纖維打造

碳纖維複合材料以硬淨、輕巧為賣點，用作船體結構可大大減輕重量，特別適用於有重量限制的高性能船舶與賽艇，但因原料價格偏高，很少用於打造全艘遊艇，所以當初知名遊艇製造商Palmer Johnson公布Khalilah正式面世時，即引起業界關注。船長49米的超級運動遊艇Khalilah，100%採用碳纖維打造，加上船身以金色為主調，呈現出海上王者的氣勢。性能方面，Khalilah由2個MTU 2600hp引擎提供動力，巡航航速為15節，最高航速更達26節；與此同時，因船寬達10.8米，毋須配備零速穩定器，也能有效緩衝海浪造成的搖晃，大大節省燃油消耗量。

配備7米長快艇

作為一艘超級運動遊艇，Khalilah的船上空間足以跟豪宅相提並論，當中有5間豪華房（包括兩間主人套房），可容納11位客人，另有寬敞的船員房，足夠9位船員使用。位於主甲板的客廳與飯廳，布局分明，布置時尚，予人感覺開揚、光猛；主甲板尾部是一個面積超過110平方米的戶外空間，可置放多張躺椅，將之變成日光浴區。此外，上層甲板尾部設有空中休憩區，配備天窗與落地玻璃窗，讓船主可於室內空間飽覽星空與海景。順帶一提，遊艇兩側的儲存庫藏有一系列海上玩意，包括懸浮滑板、水上電單車、獨木舟、充氣橡皮艇，以及一艘7米長的專屬快艇，讓船主可隨時出海馳騁，四圍探索。

規格表

船長：49米

船寬：10.8米

吃水：1.9米

總噸位：485噸

引擎：2 x MTU 16V 2000 M94

巡航航速：15節

最高航速：26節