53周年台慶賀詞　無綫主席許濤：加速發展多元化

無綫電視廣播有限公司主席許濤發表53周年台慶賀詞，這亦是他上任後首次致賀詞，他指出過去一年因種種問題令經營業務遇上很大的衝擊，但TVB已制訂一連串方案，力抗逆境：「2020年無論公司、香港以至全球都經歷了前所未有的艱難及衝擊，特別在香港更受到社會事件、新型冠狀病毒和中美貿易戰的影響，令公司業務受到前所未有的多重打擊。面臨逆境，在今年的董事會議中，經過多番討論，我們已經制訂了TVB的中期戰略計劃；首先，我們會加強內容製作的投入，能夠不斷地創作出膾炙人口的經典內容是TVB最大的核心競爭力，也是各位同事最值得驕傲的成就。公司會在這方面繼續加大資源投入，在電視劇、綜藝、新聞、資訊、藝人等各方面都希望更上一層。

在商業模式上，TVB將會從傳統、單一的免費電視廣告收入模式，加速發展多元化、創新的串流媒體及電子商貿平台及服務，包括在香港的myTV SUPER及big big shop、推廣泛粵文化的「埋堆堆」以及面對海外市場的TVB Anywhere，在香港、大灣區、中國大陸及其他國際市場，透過創意，結合科技，積極拓展相關業務。」

許濤亦指過去TVB在有關方面發展相當出色：「以myTV SUPER為例，累積用戶人數已超越870萬。過去一年myTV SUPER 積極發展，推出myTV SUPER Original，提供自家原創節目系列，更為精選訂戶推出「搶先睇」服務，擴大myTV Gold訂閱用戶數目；我們會投放更多資源及創新科技發展myTV SUPER，讓myTV SUPER成為香港人生活的一部分。big big shop今年1-9月的銷售量與去年同期相比，增長高達5倍。big big shop將繼續豐富商品種類，陸續推出更多獨家的品牌產品，結合創新的推廣方式，大力發展電商業務。未來，網購服務將進軍新加坡及馬來西亞，繼續發揮TVB內容製作及電視推廣優勢，拓展當地電商市場。以上的發展計劃，都是我們在穩固的觀眾基礎上，開發新觀眾群，例如青年人、年輕家庭、流動族群的新機遇；透過開展新的平台及服務為不同年齡群、不同生活模式、不同消費模式的觀眾提供TVB 優質娛樂、文化、資訊及生活體驗，以達業務多元發展方的目標。」

賀詞中，亦指出人才是成功的關鍵，他們非常重視：「人才是TVB 53年來成功的關鍵。儘管經濟不景，我們的業務受到重大衝擊，公司堅持繼續保持對台前幕後人才資源的重視。自今年初疫情開始，公司在確保維持運作和服務的同時，亦致力保障員工的健康，包括加強清潔、安排在家工作、為同事搜羅防疫用品等。另一方面，我們也肩負起應有的社會責任，製作多個防疫資訊、娛樂節目，提供可靠資訊之餘亦為市民打氣，成功連繫社會上不同階層，發動籌募防疫物資，再分發予有需要人士，動員市民齊心抗疫。

隨着部分防疫社交距離措施進一步放寬，市面人流以至食肆及商場均人氣漸旺，但由於外在環境仍未明朗，預計明年我們仍需面對困難的環境。前路縱有波瀾，但我對公司及同事充滿信心，只要我們上下一心，憑我們的實力，不但能跨過難關，更會創造更多新可能、新希望。」

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