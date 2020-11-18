公主粉絲別錯過！周邊品折扣登場

唔少小朋友都係廸士尼動畫角色嘅粉絲，家長們都會出力為一眾「小老闆」搜羅心儀角色嘅周邊產品，而HKTVmall早前特別加設嘅「迪士尼專區」於即日至11月24日期間，舉行「Disney Collection Super Brand Day」，以3折優惠推出數百件精選產品，仲有一系列HK$99、HK$199及HK$299優惠，包括米奇、迪士尼《魔雪奇緣》、迪士尼與彼思《反斗奇兵》等動畫角色嘅公仔、餐具套裝、家品、服飾及美食等，安坐定中Click住盡情購物。

限時搶購人氣品

今次優惠仲精選出十大必買產品，包括低至3折嘅《反斗奇兵》款式嬰兒風褸、「三眼仔」及《魔雪奇緣》印花長條抱枕及連身裙、「米奇」嬰兒上衣、「小熊維尼」6件兒童餐具套裝、「艾莎」及「安娜」布偶等產品外，還有食品，包括「米奇」朱古力、「米奇」或《魔雪奇緣》威化餅、《反斗奇兵》乳酪等。此外，還有「小熊維尼」及「米奇」造型魚缸、《愛麗絲夢遊仙境》野餐套裝及《魔雪奇緣》玩具等，，造型可愛，大小粉絲點忍手呢？