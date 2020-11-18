張振朗日食1kg雞肉操肌　賴慰玲讚夠硬！

藝人張振朗、賴慰玲及孫慧雪出席「上水廣場× PIXAR與你聖誕有約」活動，席間3人又唱又玩遊戲，吸引不少粉絲圍觀，場面熱鬧。

受訪時振朗透露已有半年未有出席活動「賺外快」，更笑指心情頓時開朗了不少：「平時匿喺廠拍嘢，好難感受到現場氣氛，唔通叫啲Crew畀啲聲嚟聽吓咩？哈哈！」原來他與賴慰玲這對「螢幕CP」，於正在拍攝的新劇《拳王》內，「逆轉」只得一場對手戲，不過賴慰玲笑言拍該場戲，心情相當緊張：「足足有8版紙對白，講我主持個節目，本來係寸振朗嘅，但係畀佢嘅剖白感動，之後想調番轉幫佢，演技好有挑戰。」振朗則表示拍1Take至少要半小時，幸好拍了2、3次便收貨。而賴慰玲則表示希望下次有機會與振朗及蔡思貝合作，振朗聞言即笑說：「你2個演我家姐啦。」

談到為《拳》劇操肌，振朗直言壓力大：「開工唔夠瞓、又要勤健身，依家每日食1kg雞肉，自己唔食，啲肌肉都要食！」賴慰玲直認有「觀賞」他的肌肉，且衝口而出：「我叫佢借嚟摸吓，好似木板咁硬呀！（咁黎耀祥係咪『好長』？哎吔，我乜都冇講，呢次死火喇！」

提到有網友力撐振朗應演新版《十月初五的月光》，振朗謙稱：「唔敢喇，初哥哥太經典，況且我花咗好多時間先搣甩做人哋嘅翻版，希望《拳王》畀大家睇到新一面嘅張振朗。」

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