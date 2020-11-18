張譯用生命演活角色　吳京施按摩神技冧拍檔

英皇戰爭片巨製《金剛川》由管虎、郭帆、路陽聯合執導，內地藝人吳京、張譯、李九霄、魏晨領銜主演，鄧超特別出演，繼去年上畫的電影《攀登者》，吳京於《金剛川》再遇張譯，合演生死與共的戰士好友，吳京欽佩張譯的專業精神，因而替他起了一個別名「張再來」：「導演說可以，譯哥會說：『導演，可不可以再來一個？』補完另一個，他又說：『京哥要再來一趟！』導演OK，他又說：『我可以用其他方法再來一個，京哥你同意嗎？』然後OK了，他又說：『導演，我還有另一個表現方式……』」。張譯聞言不禁自嘲：「如果我是導演，我好想捏死這個演員！」

吳京覺得，張譯是用生命去詮釋《金剛川》所扮演的張飛，印象最深刻張譯扮死屍的一幕，吳京說：「那個妝要花足足4小時，譯哥堅持親身上陣去扮這條死屍，他對於每一個鏡頭、每一個角色，都要那麼的符合，我對他的評價是，永遠在鏡頭前的每一次表演，都是在探索生命墓碑的！」

張譯則形容吳京是《金剛川》劇組的靈魂人物，有他在，所有人都會踏實得多：「他的親和力比較強，現場嗓門最大，動作最敏捷，人緣最好；他在劇組裏跟每個部門都有最好的配合，跟導演也想出了非常好的點子。」

趕戲期間，張譯每天只得約4個小時睡眠時間，在拍攝現場經常會感到疲憊，精力充沛的吳京，常會忍不住出手，用「吳氏鬆骨」的秘方替他按摩，更試過情深款款地笑稱張譯是「我的愛人」，為緊張的拍攝氣氛帶來陣陣笑意。

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