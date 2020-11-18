向韋綺姍學跳踏板舞　嚴淑明文佩玲上氣唔接下氣

藝人嚴淑明主持的網上扮靚節目《嚴重愛美》，日前邀請了韋綺姍、文佩玲擔任嘉賓，而韋綺姍更在節目上分享近年歐美大熱的踏板舞（Step），更特別邀請了前亞洲小姐兼首位考獲ISTD英國皇家舞蹈教師學會碩士資格的香港藝人饒珮君大跳婀娜多姿的拉丁舞，完美展現女人味。

在疫情下，韋綺姍在家中跳踏板舞練得一身好「舞」功，所以淑明及佩玲就把握機會，請她以導師身份教跳踏板舞。在拍攝期間，淑明和佩玲跳到「上氣唔接下氣」，而淑明更跳到氣喘甩Bit，令韋綺姍忍不住大笑：「做歌手最緊要啱拍子。」

淑明在節目中公開感謝韋綺姍，她表示多得她當年大力提攜，有機會到體育館擔任演唱會和音，所以直至現在仍然不忘恩情。除了動作起勁的踏板舞外，節目更請來饒珮君即場展示動作優美的拉丁舞，淑明及其餘2位嘉賓都大讚饒珮君很有女人味，要跟她學跳拉丁舞。

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