本日日本：大師出手！300年舊旅館變身特色型格酒店

擅長用白色打造建築物的日本建築師藤本壯介，邀請到創作金澤21世紀美術館《The Swimming Pool》的Leandro Erlich等國內外著名藝術家，合力將群馬縣前橋市超過300年歷史的白井屋旅館重新裝修，將古老的歷史延續之餘，同時注入藝術味道，新的白井屋Hotel（Shiroiya Hotel）將在12月12日重新開幕。

創立於江戶時代的白井屋旅館，是當年達官貴人與藝術家最愛下榻的旅館，包括與夏目漱石齊名的森鷗外，但後來前橋市變得蕭條，旅館被迫在2008年結束營業，一度面臨拆遷命運。幸好在2014年，白井屋旅館在協助前橋市活化再生的田中仁財團幫助之下，逃過一劫。旅館翻新由藤本壯介負責整體設計，分為Green Tower和Heritage Tower共2楝4層建築，共提供25間客房。Green Tower是全新加建的空間，設計靈感來自利根川的舊河川波堤，外觀像是一座山丘，於新建大樓上鋪草皮種樹，共有8間客房，房間偏向舒適小巧。Heritage Tower則是1970年代旅館轉型時所興建的建築物，外牆由觀念藝術大師Lawrence Weiner創作，共有17間客房，房型較大，最多可入住3至4人。不得不提的是酒店設有4間特別房型，分別是Leandro Erlich的喉管房間、Michele de Lucchi的木片光影房、Jasper Morrison的極簡日常房，少不了藤本壯介設計的白色空間，帶來不一樣的住宿體驗。

除了型格房間，酒店的餐廳the RESTAURANT亦邀請到青山米芝蓮二星法菜Florilege的川手寬康主廚監修，帶來充滿美感的擺盤及出色味道，將料理升格藝術層次。酒店現已可預約住宿及餐飲，客房每晚房租27,000日圓起（約HK$1,998起）。

白井屋Hotel（Shiroiya Hotel）

地址：群馬縣前橋市本町2-2-15

房租：每晚27,000日圓起（約HK$1,998起）