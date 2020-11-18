全新茶飲店登場　搶先高級品茗

又有新茶飲店登場，鍾意飲特色茶的你又怎可以錯過呢？（互聯網）

香港人愛歎茶，除了一盅兩件時會配普洱、香片和鐵觀音等中茶，吃西式下午茶時又愛來杯早餐茶或伯爵茶拼配，除此之外，茶湯也可以有很多變化，最近有新開的茶飲店，會加入矜貴食材又或發揮新穎的配搭，提升品茗的享受。

松露入茶

尖沙咀茶飲品牌Golden Diamond Truffle，顧名思義就是以松露入茶。店內選用的松露來自意大利中部Umbria（翁布里亞），會按季節不同而選用，配合烏龍茶、抹茶、南非國寶茶和各款時令水果，炮製出松露素奶蓋南非國寶茶、松露素奶蓋熱情果南非國寶茶、松露素奶蓋柚子南非國寶茶、松露朱古力素特飲等，另外還有Mocktail如Truffle Margaritas、Truffle Mojito、Truffle Vegan Crema和松露沙冰等飲品。店員沖泡後，會在客人面前即席刨松露片，矜貴又突出香氣。

摩登茶舍

中環開設的茶舍，標榜結合傳統茶藝和現泡茶技巧，店內有6款來自不同地方的茶葉，當中包括鮮滑的日本宇治薄茶、具抗氧化的雲南月光白、醇厚的台灣夕陽紅、淡淡花香的銀鏢紅茶和有紓緩作用的意想洋甘菊，可再加植物奶沖泡品嘗。必試的還有普洱或鐵觀音拿鐵，以及自家調配的冷泡茶，配合國際化的素食餐單，感覺相當健康。