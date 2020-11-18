Audi A4 40 TFSI S line　搭上12V輕混能

新抵港的Audi A4 40 TFSI S line，不單止配上新設計LED頭尾燈及泵把，還搭載導入了12V輕混能技術的新動力系統。(方偉堅攝)

Audi 早在4年前在港推出第5代A4，嚟到2020年，輪到小改款接捧抵港。新A4雖說是小改款，除了換上頭尾燈、泵把等換上新設計和Upgrade一下內裝配備等，最大改動莫過於起用加入12V輕混能技術的新動力系統，兼顧性能和效能，加埋年輕動感、高實用性歐系中型房車的賣點，不到40萬的售價，說是親民筍盤，應該冇反對吧！

48V輕混能系統就聽得多，12V輕混能的對香港車迷而言可能相對陌生。這個時候，大家心裏應該產生了幾個疑問吧？

Q：第一個疑問可能是48V的功率一定勁過12V的，為何A4用12V唔用48V？

A：據廠方表示，主要是因48V輕混能，系統較12V的複雜，亦較重，用在直四引擎上還是系統相對簡單和輕的12V輕混能更為合適。

Q：12V輕混能系統主要有甚麼功用？

A：為應付嚴格節能減排要求和車載電子設備增多的耗電需求，近年不少車廠會為部分新車導入輕混能系統，既可負責啟動引擎和制動力回收，又可應付頻繁的充電及放電，一次過減低引擎負荷、解決高電壓需求和節能。拍攝車A4 40 TFSI S line便搭載了2.0L直四渦輪增壓引擎及新導入12V輕混能系統，每百公里能節省0.3L的燃油，廠方公布平均油耗量為5.9L/100km，節省油耗屬同級之冠。

Q：該套12V輕混能系統是怎樣運作？

A：該系統主要是與引擎緊密連接、由皮帶帶動的12V啟停兩用電馬達 (Belt Alternator Starter，簡稱BAS) 及額外安裝在車尾、僅重約15kg的12V鋰電池組成。透過具自動判斷能力的車載駕駛管理系統系統，當以時速50km/h至160km/h巡航時，沒有增加額外動力需求下，即處於滑行狀態時，引擎便自動停轉「休息」，以節省油耗。而當減速時，自行按實際駕駛情況決定是否啟動制動力回收，最多5kW(48V輕混能系統通常為10kW)。回收得來的動能會轉化為電能，一來可在需要時可迅速令引擎重投工作，有助縮短停缸後的起步反應，二來可支援車內電子設備如Start/Stop系統、前Cam、鐳達感應、電子轉向及波箱油泵等。

規格表

車型：四門五座位房車

引擎：直四TFSI 配12V輕混能系統

容積：1,984c.c.

最大馬力：190hp/4,200~6,000rpm

最大扭力：320Nm/1,450~4,200rpm

驅動：前置引擎、前輪驅動

傳動：7前速S tronic

懸掛：（前/後）五連桿

制動：（前）通風碟、（後）碟式

平均油耗：5.9L/100km

車身體積：4,762×1,847×1,428mm（長×闊×高）