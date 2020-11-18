【金鈴12星Ｘ萬希泉】想識唔同男人！失婚江欣燕講心唔講金

女星江欣燕面對當年失婚，她形容前夫是人生經歷的一部分，她感謝對方的「合作」，對於求愛她抱隨緣心態，不過都想嘗試認識不同類型性格男士，對方富有與否不重要，因為明白金錢是買不到幸福的。

繽FUN星網全新節目「金鈴12星Ｘ萬希泉」，一連12集訪問不同星座的藝人，由「金槌拍賣官」金鈴主持，最新一集嘉賓是巨蟹座的江欣燕，對星座都有研究的欣欣好錫屋企，也愛黐家，她說：「我屋企好簡單、好close，大家對愛會表達會攬會錫。」早年離婚的她指前夫吳積遜是她人生當中一個經歷，她說：「多謝對方陪我行咗我人生一個極大部分，見識到好多嘢、學咗好多嘢。」

目前感情狀態，江欣燕承認有追求者，但她抱隨緣態度，她坦言不太心急再搵一個家庭，她說：「因為試過婚姻生活，知道係點，我依家覺得時間好珍貴，時間係屬於我，我唔會欠任何人時間，只欠我自己。」對於擇偶條件，她坦言想嘗試與不同類型性格男士交往，並認為對象有幽默感好緊要，她說：「唔使好有錢，因為金錢喺世界唔會買到幸福嘅。」

近年重返娘家無綫的她，接拍了幾個劇集，江欣燕表示希望將來有機會到內地工作，她說：「我以前去過內地做主持、拍過戲，但好短嘅時間，我想收山之前去內地做多唔同嘗試，內地有好多我欣賞嘅演員，好想同佢哋合作吓。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc