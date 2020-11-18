疫情無阻異地戀　鄧麗欣王子半年冇見情比金堅

37歲的鄧麗欣（Stephy）與年輕6載的台灣男星邱勝翊（王子）發展姊弟戀，拍拖以來非常甜蜜，二人不時香港、台灣兩邊飛維繫戀情，不過一場新冠肺炎疫情打亂陣腳，令這對小情侶被逼分隔異地，大半年來僅靠視像通話解相思，認真慘情！

雖然與小男友未能見面，但一提起王子名字，Stephy總是甜絲絲，對於疫情令談情時間也減少，她說：「都冇得談，連飛嘅時間都慳番，（會唔會反而對男友了解多咗？）係會更加令感情堅固，如果咁耐冇見都保持到，咁就真係真愛喇！係要畀大家空間嘅，呢樣嘢要感情夠成熟先做到。」

談及如何保持新鮮期，Stephy說：「點新鮮都一定會過，感情係要累積，依家當係考驗，心靈溝通嘅時候，會講多咗自己嘢。」

問與王子「重逢」時，會否立刻走去結婚？Stephy聞言即瞪大雙眼回答：「咁長遠？未來大家都唔知，順其自然，（係咪一定需要結婚？）漸漸覺得唔係，冇咩嘢必然，最緊要舒服。」

對於舊愛方力申，Stephy坦言再見亦是朋友，雙方至今也有正常交流，提到小方自爆夾萬收藏了她的唱片，Stephy說：「我唔知呀！（覺得係回憶？）都係嘅，唔知點答，大家有各自唔同回憶，冇必要刪走佢，咁就順其自然。」

最近Stephy於ViuTV劇集《男排女將》中飾演排球教練，鑑於入行前曾是香港青年排球隊成員，求學時亦擔任過教練教導低年級師妹，所以演繹角色時充滿回憶：「一直都好想拍排球提材嘅電影或者劇集，終於有機會，希望可以做到最好，因為應該唔會再拍第2部。（隔咗10幾年再拍本地劇？）係呀，兩次都係運動提材，感覺好唔同，當年係新人，抱住戰戰競競心情，未識享受角色，今次可以放經驗入去，配音時好多畫面好感動，勾起好多以前畫面。」

服裝：Tatachristiane @ the Swank

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