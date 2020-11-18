邊對鞋最珍貴？羅子溢傳呢對鞋畀下一代

法國末代王后瑪麗穿過的高踭鞋近日公開拍賣，以約40萬港元成交，而唔少藝人都有儲鞋嘅習慣，他們最珍而重之的一對又係點呢？

羅子溢：「我最珍惜嘅係一對童鞋，即係BB鞋，因為係結婚上頭時嘅禮物同儀式，希望我哋同偕白首、連生貴子嘅意思，所以直到依家，我都好珍惜，仲放喺屋企做陳列品，亦希望將來會傳畀下一代，繼續將呢個祝福承傳落去。」

李昭南：「我最有紀念價值嘅一對鞋係選華姐時候着嘅高踭鞋，差唔多5吋高，係我第1次着咁高，因為華姐係美國三藩市選，三藩市好多斜路，我着呢住呢對鞋喺唐人街做親善活動，其實都幾攰。雖然對鞋有啲殘舊，但我仍然都保留着，冇唔要佢。」

黃芳雯：「我珍而重之嘅鞋，唔係自己嗰對，而係我囡囡剛剛出世時着嘅鞋，係一對初生BB鞋，呢對鞋係我佗第1胎時就買，雖然未知性別，但見得意買咗先，第1胎我係生咗哥哥先，但好彩第2胎終於生女，事隔3年都用得着，呢對鞋好有紀念價值，所以我一直Keep住。」

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