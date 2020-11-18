倪晨曦僱閨蜜做人肉BB床　鍾浠文：我開甚麼價錢？

宅男女神倪晨曦月初誕下男B，依家安心喺屋企坐月，閨蜜鍾浠文同朱韻韻去咗探佢，鍾浠文見佢囝囝Virgil好可愛，仲即時當起保母，幫BB換尿片，清理便便抺Pat Pat、又氹佢瞓覺，佢上載照顧BB嘅相片，及幫手換尿片嘅片段，見到鍾浠文有啲不知所措，而倪晨曦喺隔籬袖手旁觀，望住好姊妹幫BB換好片，佢先出手抱起BB，鍾浠文留言：「第一次幫人抹便便，第一次幫人換尿片，好彩冇請我飲茶茶！」

鍾浠文又抱住BB放喺大腿，笑言BB在放屁，之後抱得太舒服，BB好享受靚姨姨大腿，瞓到好冧，起初鍾浠文仲諗住做「陪月小鍾」，留言：「他在我的大腿上睡得好香呀，長度軟度剛剛好，真是很難找到這麼合適的大腿，他的父母想僱我給BB當床，我開甚麼價錢好，陪月小鍾，他這麼帥我是不是應該倒貼。」

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