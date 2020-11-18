雨僑囡囡百日宴　Ｗarm爆影全家福

藝人雨僑今年8月為老公羅力威誕下囡囡羅約彌（Harper），日前囡囡滿100日，雖然因疫情關係未能舉行百日宴，但佢哋一家人亦齊集到酒店影全家福，低調為囡囡慶祝。雨僑於社交網大晒靚相，並分享BB出來以來呢100日嘅感受：「呢100日佢喊得多，我喊得仲多，由每分每秒都唔知佢喊乜，總之就日喊夜喊，嘔濕十幾套衫，鍾意就3日唔屙屎，到知道佢有肚風呀搓肚仔呀，人生目標短到淨係想你捱過1餐奶，唔好3個鐘頭全喊。」

佢續指為咗BB有覺好瞓，不惜犧牲自己：「試過14、15個鐘冇離開過我心口、條頸同對手，睇完醫師立即又痛番，媽媽手已經唔理，係媽媽背、媽媽肩、媽媽全身，無數個夜晚抱住佢，望住個天由黑變光，嗰種感覺真係難以形容。但係相信好多媽媽同我一樣，會覺得自己湊係值得，可以抱就抱，因為佢大個就唔使你抱，望住佢初生細細粒到肥肥白白識笑，真係覺得好幸福。」

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