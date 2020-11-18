加藤桃香　人小志氣高

師傅教落，做男人一定要有鬥志，面對幾困難嘅工作，又或者面對幾難溝嘅女仔，都要迎難而上，誓要將對方征服為止！喺日本AV界亦有一位志氣相當高嘅女優好值得我哋學習，佢就係可愛又得人鍾意嘅加藤桃香喇！

嫩白蜜桃尻

日本AV廠SOD近年好鍾意從公司內部拉攏女職員客串拍AV，佢哋客串得三幾部AV之後仲愛上同男優肉搏，繼而正式投身AV女優行列，好似現時已經貴為SOD王牌女優，亦係惠比壽麝香葡萄隊長嘅市川雅美咁，就係由SOD宣傳部職員轉型為AV女優，至於今日同大家見面嘅加藤桃香就係佢嘅師妹喇！

今年24歲嘅桃香可愛得嚟又帶有幾分惹人憐愛嘅柔弱氣質，戴眼鏡登場時又多添幾分文青書卷味。身材方面，同師姐雅美一樣屬於纖巧白滑型，上圍唔算好激凸，但係膚質嫩白夠誘人，而更勝一籌嘅地方，係美股又圓又飽滿，呈現出蜜桃形，愛股之士一定會愛不釋手！

爭番一口氣

桃香喺2016年加入SOD，不過唔係做女優，而係喺宣傳部做白領女郎，至於佢點解會去SOD打工呢？原來係佢就讀美容學院嘅時候，一度感到好沮喪，睇電視見到有AV女優居然可以參演電視節目，心諗一向被認為形象負面嘅AV女優都可以活得咁積極，亦可以發展到上電視，所以心情靚番晒，亦好想同AV女優多加接觸，於是就加入SOD嘅宣傳部。

未夠一年，佢就被SOD邀請去客串拍AV，直到2018年才正式成為專屬女優，但係半年後就離巢，原因係佢實在太唔忿氣！話說桃香以超級新人姿勢出道，諗住可以喺SOD AWARDS奪得新人獎冠軍，點知只獲得亞軍，輸咗畀妖艷美人本庄鈴，令佢好唔甘心亦覺得被公司冷待。自此之後，佢立志要成為一位出色嘅女優，面對幾大隻嘅男優都笑住相迎，玩SM、拘束亦一樣勇敢嘗試，大家睇佢嘅演出就會發覺其個人風格同魅力幾咁吸引喇！

加藤桃香對自己嘅身材充滿信心，所以成日都喺社交網上載自拍性感照片同影片，Click入去睇一定大飽眼福喇！

Profile

年齡：24歲

身高：5呎1吋

三圍：33C-23-34