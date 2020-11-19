吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時

宜：嫁娶、開業、立約

忌：祭祀、詞訟、作灶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：5、8、9、0

幸運顏色：黑

生肖指數 是日吉星：豬

鼠：→ 在這悠閒的一天，多接觸跟藝術有關的東西，會令你感到無比的暢快。

牛：→ 正所謂言多必失，沒有意義的說話就最好不要多講，否則易惹來大煩惱！

虎：↓ 運氣平平，如果這天你仍然任性行事和我行我素的話，小心會招惹麻煩。

兔：→ 宜多充實自己，沉醉在不切實際的玩樂中，只會浪費時光。紅色助運勢。

龍：→ 還在忙得跟盲頭烏蠅一樣嗎？要好好休息，身體好自然能交上好運氣！

蛇：↓ 財政混亂，容易散財；雖有機會被朋友指罵為孤寒，但也不要衝動花費。

馬：↑ 近日發生的事，好像充滿奇妙的巧合，令你樂在其中！金色能升運勢。

羊：→ 今天若有人向你吐苦水，宜聆聽與安慰，不妨建議對方尋求專業的協助。

猴：↓ 是日沖煞，覺得做甚麼也不順利，跟朋友建議去做，問題會變得簡單呢！

雞：→ 這天的交友運平平，和朋友聊天時請避開尖銳的話題，以免令氣氛緊張。

狗：↑ 運氣上升，宜趁這機會解決問題，可望放下心頭大石，辛苦也是值得的。

豬：★ 浪漫的偶遇在身邊發生，請把握好這個機會，對方極有可能是真命天子。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

二星座 是日運程

白羊：戀愛運不穩，但桃花運轉佳，為免固有關係生變，需自律貪歡傾向，並多予體諒。

金牛：體能及工作運稍遜，但家庭運及情緒回穩，助改善人際關係改善，維持身心平衡。

雙子：人緣及桃花運不穩，辭令及思考力轉佳，助改善與伴侶、家人的相處及溝通情況。

巨蟹：事業運稍遜，求職、轉職及謀事等雖具阻力，但財運回升，保持積極將有助成事。

獅子：工作運不穩，出勤、公幹及海外項目等阻力較大，但人氣及鬥志甚佳，可助過度。

處女：人緣不穩，戀愛及財運稍遜，但士氣及精神較佳，貴人助力較強，有助維持穩定。

天秤：社交運佳，聯誼會友等有利招引戀愛良機，單身朋友可積極，但其他朋友需自律。

天蠍：工作壓力雖大，但事業運佳，即使進度未如理想，發展及上位空間不乏，宜積極。

人馬：旅遊運較佳，出門、旅遊，交朋結友可助旺人緣，助招引生意及感情的發展良機。

山羊：情緒及家庭運不穩，溝通問題或會較頻，但異性緣佳，宜增進夫妻身心情感交流。

水瓶：辭令及思考力或見不穩，但戀愛運較佳，與伴侶多交流，利改善及增進感情關係。

雙魚：社交及財運雖持續稍遜，仍需注意合作及人際關係，但工作運轉佳，利提升進度。

預測：月底前，天災或會較頻，宜檢討家居及物業設施及保險計劃。