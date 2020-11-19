【秘密求醫】崔碧珈患心力衰竭　隨時暈喺街

擁有36G「胸器」的崔碧珈（Anita），為保持一身玲瓏曲線而勤做運動，並注意日常飲食，但早前卻發現患有心力衰竭，連她自己都非常吃驚！她說：「我平時做好多運動，以為自己個心臟係強心，原來係弱心，可能係天生。」問有否試過心絞痛或暈眩？她說：「我成日覺得自己唔夠氣，做乜嘢都好似冇乜氣咁，而且我嘅血管屬於幼，比較容易有脂肪積聚，所以真係要格外小心，否則分分鐘暈喺街都唔知咩事！」

命仔要緊！Anita當然不敢怠慢，日前駕車與媽咪到九龍城睇中醫，由於當日有不少人排隊，崔媽媽沒有落車，而Anita向醫館職員了解後，便坐在街頭等候，個多小時後才睇完離開。其後，她到附近一間中藥行購物，明顯主攻強心中藥，她細心地選擇，並不時向職員了解。

今次發現毛病可謂一個「意外」，全因她早前接拍了一個心臟檢查儀器廣告，她本來滿有信心會「合格」，怎料結果令她嚇一跳：「部機係太空總署專用儀器，當時我仲諗應該冇問題，點知原來有問題！」談及睇醫生一事，她直言身體比一切重要，所以睇中醫調理身體，護心補肝。

至於未來工作，她透露將拍攝一套賀歲片，還有部外國電影在港取景，她更會嘗試擔任遊戲節目主持，算是新挑戰。對於以太空人造型拍廣告，她說：「雖然未有機會拍呢類電影，但拍到呢個廣告都好開心，如果將來有機會去太空旅行，我都想試吓，但要同屋企人一齊！」

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