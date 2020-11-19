99%神還原戴妃！《王冠》新人Emma Corrin咩來歷？

人氣Netflix電視劇《王冠》（The Crown）第4季戴安娜王妃（Princess Diana）出場，由24歲英國新人女星Emma Corrin出演，觀眾對她幾乎沒有甚麼印象！2年前Emma於英國著名學府劍橋大學戲劇系畢業後，她獲邀參演英國偵探劇《Grantchester》客串1集，又於DC超級英雄蝙蝠俠的管家阿福前傳電視劇《Pennyworth》飾演阿福的女友，是她首個正式會重複出現的角色。

及後，Emma被《王冠》選中擔演戴妃，Emma憶述：「佢哋直頭喺房入面邀請我去做呢個角色，我覺得好似畀人求婚咁。」其實Emma從來未試過被人說她長得像戴妃，反而是她的媽媽有這種經驗：「我媽畀人話似戴安娜。佢成世人都成日被人認錯，真係一個好古怪嘅連結。但我從未試過有咁嘅經驗，只係被人話似後生嘅茱迪科士打（Jodie Foster）。」飾演查理斯王子的男星Josh O'Connor，亦大讚Emma似戴妃：「戴咗假髮同着咗經典造型後，佢同戴妃簡直一模一樣，真係好神奇。」

作為新人，Emma要與Olivia Colman、海倫娜寶咸卡特（Helena Bonham Carter）與姬莉安德遜（Gillian Anderson）等老行尊做對手戲，令她很有壓力。Emma表示：「佢哋大部分都係家傳戶曉嘅名字，不過我認為咁樣幫到我去塑造呢個角色，表達到佢嘅感受。有時間我都覺得自己好超出自己能力範圍。我以前演出都有好安心嘅感覺，但依家係一個有趣嘅情況。」

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