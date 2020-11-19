終有定案！《神奇女俠2》如期聖誕日與收費網同步上映

多部荷里活大片在疫情下陸續撤檔，原定於聖誕日上映的DC年度超級英雄大片《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984），是否如期上映最令一眾粉絲關心。早前盛傳電影公司考慮影片押後來年上映或於自家串流影視平台播映，今日終於有定案！

發行《神》的華納兄弟宣布影片將如期於聖誕日在北美上映，同時亦會於自家影視平台HBO Max收費播映1個月，並不會額外收費。不過暫時未知海外市場上映日期。再度飾演神奇女俠的以色列女星Gal Gadot亦於社交網留言宣布消息：「是時候。我們全部等了很長時間這部影片來臨。我不能說給你們我有幾興奮你們可以看到此片。」最後Gal亦叮囑粉絲要戴口罩以及保持安全。而導演Patty Jenkins亦有於社交網留言分享定檔消息。

查實今次已非《神》首次撤檔，影片原定去年上映，但後來電影公司為了更有利的暑假檔期，決定延至今年6月5日上映，惟因疫情爆發，再押後至8月14日上映，後來改至10月2日上映，最終改完再改定於12月25日上映。