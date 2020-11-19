【健樂事】小雪食栗子　3大好處

星期日（11月22日）將迎來入冬之後第二個節氣——「小雪」，代表氣溫下降的情況將愈來愈明顯，早晚時分更會Feel到少許寒意，有必要做足保暖工夫，尤其是女士們，在冬日容易血氣不足，令手腳凍冰冰，而要有效禦寒，除了多穿衣服外，還可從飲食方面入手，以「防寒養腎」為原則，而冬日當造的栗子更是不錯的選擇。

屬堅果類的栗子，又名乾果之王，價廉味美，食法亦多變，除了熱辣辣、香噴噴的炒栗子，還可以用來炮製甜品、配菜、煲湯等，最緊要是豐富營養，更具備以下3大好處呢！

1.提供熱量

冬天宜多吃溫熱補氣食物，而在中醫學角度，栗子味甘性溫，有益氣、補脾等作用，再者，栗子的碳水化合物含量較高（約40%~60%），它可被轉化成血液的葡萄糖，為身體提供熱量。

2.降低血壓

栗子含有豐富的鉀質，有助血液排走體內多餘的鈉質，降低血壓，預防中風，有助維持神經健康、心律正常。換言之，栗子可為血壓高的患者控制血壓水平，但對於不宜吸收鉀的腎病病人而言，卻是禁忌。

3.消除疲勞

栗子含豐富維他命B雜，有助減少疲勞，當中以維他命B1及維他命B2的含量較多，可促進碳水化合物及脂肪的代謝。