出血過多加呼吸困難　40歲Bada談生B經過：以為會休克

韓國元祖女團S.E.S出身的40歲女歌手Bada，昨日與女星朴美善、男歌手Henry及人氣主持Jae Jae亮相MBC節目《黃金漁場》，大前年3月與年輕9歲的企業家結婚的Bada，今年9月誕下B女，她昨日在節目上談到自己懷孕的經過。

Bada指自己與老公去完峇里島旅行回韓後，一直覺得消化不良，老公便叫她預約內科，而她之後發夢見到一隻白老虎在她懷中，便知道是做了胎夢，去醫院檢查時發現已經懷孕3個月，她又講到生B時的驚險經歷：「我在懷孕時有心律不正，生B時因為出血太多而頭痛得要死，當時我甚至出現呼吸困難，我想過是不是會休克，當聽到BB的哭聲時，我就想『現在可以了，BB沒事了』，當時痛苦的感覺消失了，感到很幸福。」但Bada就笑說第一句跟BB說的話是「你怎麼長得像水餃一樣？」，十分爆笑。

結婚3年的Bada又大晒恩愛，指老公曾承諾不讓她的手碰水，婚後一直都是老公負責煮飯和洗碗等家務，問到她有向誰請教湊仔心得，她便笑指是S.E.S隊友Eugene的老公奇太映。