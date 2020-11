近期上位女神張曦雯(Kelly)有樣有身材,但能夠成位女神又點止咁簡單?Kelly嘅興趣都好貼近一眾宅男,就係沉迷打機喇!佢仲曾經直播打機被讚展現真性情而大受歡迎!Kelly最近就收到炒到天價兼賣到斷市嘅遊戲機,佢素顏自拍放上網同網友分享,仲急不及待即刻插落屋企部大電視度玩添!佢留言話:「This is purely a post to show off that I have a meerkat as a pet and I got the PS5 at midnight (純粹炫耀我有一隻寵物貓同擁有一部PS5)」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片!

家有可愛貓狗,想同更多嘅人分享?

有橋有料,素人想一片成名?

立即寄片嚟: bunfun@on.cc