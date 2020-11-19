紅地氈珠寶　向大自然致敬

珠寶與電影向來有着一種微妙關係，好多電影女星不論幕前演出或私人聚會都同樣喜愛佩戴閃爍珠寶示人，而一些經典電影當中亦不乏與珠寶相關的橋段。著名高級珠寶品牌Chopard自2007年第60屆康城電影節至今，每年都會按照該屆電影節的屆數製作出數量相應的Red Carpet系列高級珠寶作品。今年品牌總裁兼藝術總監Caroline Scheufele就帶領高級珠寶工作坊團隊，以大自然為主題打造今年共有73件珠寶作品的Red Carpet系列。

卓越工藝 展現自然力量

Chopard自1998年起就擔任康城電影節的官方合作夥伴，亦有為電影節打造金棕櫚獎座（頒發予最佳電影）及設立「蕭邦最具潛質演員獎」。品牌與電影世界早已締結20多年美好良緣，今年雖然遇上疫情讓康城電影節無法如期舉行，女星踏足紅地氈進場的儀式亦不復見，但仍然無阻熱愛大自然及對電影藝術充滿熱情的Caroline Scheufele，今年繼續帶領日內瓦工作坊內的珠寶雕塑師及寶石鑲嵌師等專業匠人，以卓越工藝去設計一系列以大自然動植物為靈感的Red Carpet系列瑰寶。

是次Red Carpet系列當中73款高級珠寶設計，創作靈感全部源自大自然的動植物，當中包括眼睛被彩色藍寶石環繞的貓頭鷹腕錶、翅膀鋪鑲鑽石的飛鷹頸鏈及白色珍珠製成的鸚鵡頸鏈及一系列北極熊、白熊、海豹、虎鯨、美洲豹、熊貓及猴子戒指。除了栩栩如生的動物外，系列亦有「栽種」出各款繁花似錦的植物，例如沙弗萊石製作的三葉草頸鏈、藍寶石花瓣及沙弗萊石花蕾的蘭花耳環、以梨形切割祖母綠、沙弗萊石及黃色藍寶石精心製作的銀杏珠寶套裝等，將光芒四射的寶石，以巧奪天工的工藝雕琢成絢爛迷人的獨特花卉形態。

璀璨花園 多變戴法

除了Chopard以動植物為靈感設計新一季Red Carpet系列，另一法國高級珠寶品牌Van Cleef & Arpels今年亦同樣用上花卉元素創作Ludo Secret腕錶及Pompon長頸鏈。新作運用祖母綠、紅寶石、藍寶石及青金石等多種名貴寶石，並結合可轉換式工藝，打造出一系列暗藏錶盤供閱時，但可以轉換成吊墜、胸針、匙扣的手鐲及長頸鏈的設計；讓女士可以因應不同場合需要，輕易改變其形態及長度，配襯不同晚裝造型。

同場加映：電影中的珠寶回憶

高級珠寶於電影中除了可以為女主角增加點亮外，於不同電影劇本故事中亦可以帶出不同的隱喻，甚至讓電影迷對該套電影留下記憶猶新的印象。

模特兒：Daria Ma @ Primo

化妝及髮型：Chris