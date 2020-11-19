《愛回家》謝可逸新女數臭醫生前夫有小三　戴姓女星被拖落水

無綫處境劇《愛・回家之開心速遞》中飾演Tyson及《使徒行者3》飾演周文鼎嘅34歲謝可逸，被爆背歌手女友謝文欣撻着兩度離婚及醫美集團老闆方潔盈（Jathy），失婚Jathy被指向前夫索贍養費，所以離婚後生活仍然富貴，事件經過兩日後開始發酵，而Jathy今日就發千字文數臭醫生前夫，更爆嘅係佢指「戴xx」與前夫過從甚密，盛傳該人便是藝人戴夢夢，加上夢夢曾經出席過Jathy的新店開張，更加惹人瑕想！

Jathy於千字文數臭首任醫生老公湯愷廸：「同你離婚前，我對你嘅所作所為忍無可忍，因為你當時同『戴XX』曖昧，喺WhatsApp講晒『I love you』、『Don’t leave me』，又畀我發現，見戴小姐病，送藥送到上人地何文田屋企，當時我決心唔想再同你一齊，搵屋搬咗去中環，同你分居。」

東網記者及後搵到戴夢夢回應有關傳聞，她對於牽涉入內大感無奈：「呢件事點解會發酵到我身上，我必須澄清從冇介入過湯醫生同方小姐婚姻，湯醫生只係我全家嘅家庭醫生，我哋僅係醫生同病人關係，我冇八卦過人哋家事，希望有人唔好拉我落水，我對佢哋家事完全冇嘢回應。」而謝可逸則沒有回應。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc