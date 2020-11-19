勝利案件第3次開審　鄭俊英以心神微弱為由缺席

韓團Big Bang前成員勝利去年因涉海外賭博、安排性交易、違反食品衛生法、挪用公款、違反性暴力處罰法及違反外匯交易法等8宗罪而遭不拘留起訴，他今年3月入伍後，案件交由軍事法庭審理，並於9月開審，而案件今日在地上作戰司令部的普通軍事法院第3次開審，因迷姦案而正在服刑的鄭俊英原定以證人身份出席，但以心神微弱為由缺席。

裁判部今日在進行證人審問時，講到鄭俊英與勝利的生意拍檔、女星朴韓屏的丈夫劉仁碩等有否出席，其中劉仁碩指因為類似案件將於下月宣判，亦有其他要事在身，所以未能出席，而鄭俊英則以心神微弱為由缺席，裁判部又指鄭俊英在缺席事由書上指自己並不清楚有關勝利挪用公款的事，但鄭俊英是勝利涉安排性交易案件的證人，因此這個理由並不適用，裁判部指若在沒有合理的理由下缺席，便有可能被罰款或強制要求上庭。

而曾在夜店工作、與勝利是多年好友的金某今日以證人身份上庭接受審問，當他被問到有關勝利為富商安排性交易的事時，他只回答說：「我只是按照劉仁碩的指示去做。」他又稱於2015年去過勝利的家，當時見到勝利、劉仁碩和2名女性，更目睹劉仁碩正與一名女性發生性關係，但沒有見到勝利和女人發生性行為的場面，亦沒有見過勝利偷拍性關係片段。