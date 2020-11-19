靈敢侶情：火星撞地球　沒有好結果

兩個太相似的人走在一起，只會火星撞地球，注定沒有好結果。（互聯網）

終於等到Netflix原創劇集《王冠》的第四季，捱眼瞓都要把劇看完，因為戴安娜王妃的故事線終於登場！

劇中，每次由Emma Corrin飾演的戴妃一出場，都會展示查理斯王子那負心得可怕的一面：新婚後搬去情婦附近定居、戴妃大住肚不想起床，他毫不體貼地出力拍門，要她出去見女皇、身為王子卻妒忌戴妃受人民愛戴等等，均看得觀眾既心痛又咬牙切齒，令網民紛紛大罵「查理斯王子發雞盲，娶了一個國寶回家卻對她視而不見，偏偏鍾情那個『醜女人』。」

說人「醜女人」，的確是有點兒那過，實情誰可以鬥贏有身份得來又貼地、高貴得來有點調皮的戴妃？

聽過人說：戴妃很倔強，明知王子不愛自己，卻偏偏要嫁給他；明知丈夫仍舊不愛自己，偏偏要要撐下去為他生孩子、為他跳舞、為他完成一個又一個責任。但與其說戴妃倔強，其實查理斯王子更倔強，整個國家甚至整個地球都不喜歡那個女人又如何？自己背負着皇室聲譽又如何？兩個孩子都出生了又如何！在他眼裏，就是只有另一個樣貌、背景、身材、氣質都不及戴妃的女人，除了她，他誰都不要，那管你是人民王妃抑或是孩子的母親。

兩個比鋼更加倔強的人走在一起，注定沒有好結果。所以有時都別埋怨伴侶跟自己太不一樣，當他跟你太相似，只會火星撞地球，不是你死，就是我亡。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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