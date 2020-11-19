豪請國際星拍封面！胡曦文疫境求生滿意網上生意

商界女強人胡曦文（Christy）今日假酒店舉行其創立的腕錶品牌Crisathena的展覽，她透露今次以懷舊及柯德莉夏萍為主題，她特別將自己的珍藏放在展覽會上當裝飾：「我喺20年前買咗張柯德莉夏萍主演嘅電影海報，呢張海報係1967年。今次啲顧客嚟到除咗買錶之外，我仲請咗專人同佢哋化妝同dress up，等大家體驗吓做柯德莉夏萍。」

Christy坦言原計劃在法國舉行一個大型展覽，但礙於疫情關係而未能實行，今次應酒店之邀舉辦是次活動：「唔可以去法國搞活動都有啲失望，香港係第1次搞活動，之後會將活動嘅片段放上網。」她創立品牌不足1年，仍未計算投資了多少，她指在巿場推廣上花費不菲，邀請了不少國際紅星拍攝封面：「美國同歐洲嘅門巿都停晒，唔單止我，所有做奢侈品牌嘅零售都係好痛苦。好在我有做批發，而且網上生意OK，大家努力、正面啲，衝破逆境。」

另外，談到婚期，Christy因疫情問題而延期中：「可以畀啲時間對方諗諗，咁都幾好，依家大家仲係蜜月期。」

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