與阮兆祥談兩性關係　黎耀祥：感情是自私的

藝人黎耀祥與阮兆祥主持的節目《雙祥見》，新一集繼續分享拍攝趣事及兩性關係話題，談及演員演戲時除需要演技，造型亦非常重要，阮兆祥表示對黎耀祥於電影《風雲》內的泥菩薩的造型印象深刻，黎即分享該造型需耗時超過兩小時準備，首先黏上爛面的假皮，再塗上膠水，待半乾後再擦，營造脫皮的效果，更指當時還要以針筒於爛面表面注入嬰兒油製造起水泡的效果，當想起用針頭插入一點會打落面上，不禁猶有餘悸，卸妝後整張臉亦會泛紅，令其不禁嘆辛苦。

而阮兆祥則憶起與已故化妝師Gary合作時的趣事，指有次拍攝《福祿壽》需扮演萬梓良與鄭裕玲於病床前一場經典戲，當時正在設法令鼻涕看起來誇張點，結果找來幫助傷口癒合的凝膠並搓成長條，演出時趁觀眾不為意時把膠條塞入鼻中。及後二人大談兩性關係的看法，黎耀祥認為感情是自私的，大部分的時候都會從自身的需要去決定要不要愛一個人，阮兆祥問他如果可以選擇，會想自己還是伴侶先走一步？黎也直言自己曾認真思考過這個問題，以前會認為太太先走較好，因為擔心既要她一個人孤伶伶的生活，又要她處理身後事及生活上的各樣瑣事，不忍她承受這樣的痛苦及麻煩，但近年想法卻改變。

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