APITA及UNY《暖森佳節》　以針織打造聖誕森林一角

日式零售百貨和超市APITA及UNY首度與本地針織藝術塗鴉工作室La Belle Époque合作，以《暖森佳節》為主題，編織一眾可愛角色、針織塗鴉椅子及限量版毛公仔，與大家共度佳節。(客戶提供)

【營業資訊】距離聖誕節尚有個多月，日式零售百貨和超市APITA及UNY 今年將為香港市民帶來一個溫暖窩心的聖誕佳節。APITA及UNY將與首個把針織塗鴉（Yarn Bombing）從外國引入香港的本地針織藝術塗鴉工作室La Belle Époque首度合作，以《暖森佳節》為主題，編織一眾可愛角色、針織塗鴉椅子及限量版毛公仔 (只限網上遊戲換領，詳情將於稍後公佈)，與大家共度佳節。同時，APITA及UNY 為大家準備了一系列的暖心聖誕禮物籃、精選的貼心小禮物、香醇誘人的美酒及各款滋味滿滿的節日派對美食套餐，與親朋摯友佳節相聚。

蘑菇妹妹探索毛冷森林為摯愛尋找貼心佳節禮物

比起金光璀璨、大肆慶祝的狂歡氣氛，APITA及UNY更希望打造觸動人心的窩心氛圍，刻劃出人與人之間互相傳遞祝福和愛意的力量。本地針織藝術塗鴉工作室La Belle Époque於數年前首次在香港街頭進行針織塗鴉，背後那份「送暖」的心意，與APITA及UNY今年所期盼的聖誕意景不謀而合，不但成就了這一段由蘑菇妹妹闖進毛冷森林，為家人摯友搜索佳節禮物的精彩旅程，更成為La Belle Époque首個室內Yarn Bombing聖誕裝置。由即日至1月8日期間，APITA 太古城店及UNY樂富店將設有《暖森佳節》聖誕森林角落，所有的可愛角色包括蘑菇妹妹、小兔子、小浣熊、小狐、小鹿等森林動物們將聚首一堂，圍靠在由La Belle Époque親手製作的針織塗鴉椅子旁邊；顧客凡於店內購物滿HK$300或以上，即可進入這個溫暖趣致的《暖森佳節》聖誕角落，坐上這張色彩繽紛的椅子上，拍下開心溫馨時刻！

精選節日禮物籃分享佳節 鮮味壽司刺身盛合和節日派對盛宴

APITA及UNY為大家帶來蘑菇妹妹精心挑選的窩心禮物，一系列的聖誕禮物籃、貼心小禮物如品味咖啡、個人小物、玩味文具、寵物美食、新奇玩意等等、還有香醇誘人的美酒，以及各款節日派對美食套餐和精緻鮮味的壽司和刺身盛合，包羅萬有，無論是作為對親朋摯友送上暖意祝福的禮物，還是為自己辛勞一整年下來的小小獎勵，甚至是節日宴會的美酒佳餚，均一應俱全。立即親臨APITA及UNY，加入蘑菇妹妹的尋禮之旅，一齊分享節日暖心祝福及喜悅吧！

《暖森佳節》佳節禮物精選及派對美食詳情﹕

精選節日禮物籃

精選壽司和刺身盛合-【早鳥優惠】 11月30日或之前預訂即享8折*

•供應期：2020年12月1日至2021年1月3日（請於最少3天前預訂）

•經由apita.zeek.store/preorder訂購，即享配送及預訂服務。

*早鳥優惠不適用於網上訂購

APITA太古城店:香港鰂魚涌太古城路太古城中心二期地下及地庫

查詢電話：2885 0331

APITA Facebook

UNY樂富店：

九龍橫頭磡樂富廣場2層

查詢電話：2337 1663

UNY元朗店：

新界元朗教育路1號元朗千色匯地庫一層

查詢電話：2273 2188

UNY Facebook