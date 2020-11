藝人鄧麗欣(Stephy)在灣仔修頓室內場館為ViuTV劇集《男排女將》宣傳,今次在偶像劇中飾演排球教練的Stephy似乎升呢變成姐姐?她受訪時笑說:「冇問題呀,都未到做媽媽,就算做媽媽角色自己都接受到,都要面對現實,所做嘅角色都要成長,依家要我做番《9個女仔1隻鬼》都唔好意思啦,哈哈。」

鄧麗欣拍攝時被年青男演員調戲,她笑謂感覺好像重回校園時,問到男友邱勝翊(王子)沒有調戲她嗎?她笑說:「咁佢唔係呢種,佢哋嗰啲係小學、中學先會發生。」問到那位年輕偶像似王子?她笑說:「唔似。(王子係你心目The One?)係The one and the only one。」

