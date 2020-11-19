梁釗峰舉行首次個人音樂會　形容感覺好奇妙

寰亞唱作歌手梁釗峰（釗峰）近日忙到不可開交一心三用，原因除了忙於電視及網上演出之外，12月底釗峰更將有大事發生。釗峰説：「我會形容呢件係我嘅人生大事，就係12月26日，喺旺角麥花臣場館，我會舉行我第1次個人音樂會。」

他形容這是一個很奇妙的旅程說：「音樂會嘅流程同表演內容都初步定咗，音樂會主題同我第2張個人專輯一樣係Create My Own Universe，好貼合我心入面嘅感覺。由單飛到擁有自己嘅專輯，當時都有想過幾時會有自己嘅個人音樂會，依家終於出現，感覺成個過程好奇妙、好感恩，完全係由冇到有咁創建一個屬於我嘅宇宙，一如音樂會海報上面嗰個月球咁，而喺呢個國度，你想見到嘅就保留，唔想要嘅就剔走，就好似我首歌《28天》咁，我用咗28天去創造我嘅宇宙。希望到時候大家入嚟睇我嘅音樂會，可以窺探到屬於梁釗峰嘅宇宙係點樣㗎啦。今個月23號信用卡優先訂票，30號網上公開賣飛，希望大家多多支持。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc