IB攻略：如果重讀　絕不再犯的3個錯誤

筆者從事教育行業多年，見過無數IB學生走過冤枉路，本身可以在IB取得更高分成績，但是就是犯了些錯誤，導致分數不如理想。今次希望透過專欄和各位讀者分享3個IB學生常見錯誤，不要重蹈他們的覆轍，始終IB課程不容易讀，可以犯愈少錯誤愈好。

過多課外活動

不少IB學生到了預科，做了大哥哥大姊姊，就要帶住低年級或者成為某些會的會長，因為年資最長；但是參與過多的活動，無疑會影響你的溫習時間。曾經筆者見過有些學生明明是可以拿到40+ 的材料，就是因為參加太多活動，忙於籌備和參與，導致校內成績一塌糊塗，最後更要在11月重考IB，去了加拿大讀大學。所以，必須先安排好自己的溫習，課外活動要適可而止。

過度着重IA

IB課程需要學生提交6篇內部評核，很多IB學生都會錯誤地將全部心機放在這個IA內部評核，因為這是一篇論文，每個學生的題目都可以不同，需要花費大量心力。但是IB學生要知道，這個IA只會佔比你IB學科的20%，80% 的IB分數來自於考試分數。我們要想一想， 80/20這個理論，如果你用了80% 的精力和時間去力取20% 的分數，最後一定會事倍功半，本末倒置。記得，考試成績才是重點，20%的IA只是點綴，同學千萬不要投放全部精力在此。

忽視校內成績

相信大家都知道IB課程校內成績極度重要，比起最後大考成績的影響力更為之大。為甚麼筆者要再三強調這個重點？因為有不少IB學生都是傳統學校的插班生，可能是最後兩年才入讀IB，以為IB課程和DSE一樣，都是一試定生死，就大錯特錯。IB預科每一個校內考試都是呈分試，學生如果考得不好，就會直接影響大學升學，所以每個考試都一定要認真對待。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣