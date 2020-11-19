人窮志不短！洪嘉豪窮小子溝Yanny

華納唱作歌手洪嘉豪新歌《窮小子》是一首抒情作品，用一個愛情故事講出「人窮不能志短」這個道理，這是他親自作曲，配上陳詠謙的歌詞，苦澀中帶甜密，寫出了很多男生內心的掙扎和矛盾。錄音過程中，與監製反覆研究，找出一個和以往唱法不同、而又較適合這首歌的演繹方法。希望樂迷能感受到努力卻不被賞識的不忿，同時又帶來兩人同甘共苦的甜蜜。

嘉豪特別邀來Super Grls的Yanny（陳穎欣）擔任MV女主角，二人早在電台的廣播劇中扮演情侶，歌迷看到MV預告中他們在影像中以情侶檔出現均留言叫好。MV中嘉豪飾演身兼兩職的窮小子，一邊做設計師工作，另一邊在飲品店當飲品沖調員幫補。MV中不少片段看見他默默耕耘希望有一天捱出頭來，帶對方去最遠的地方。他們日常生活簡單，其中一幕他特意去壽司店購買半價壽司氹女友Yanny開心，對方不但沒有嫌棄，更不斷在他身邊支持鼓勵。不少男生看畢均留言說被感動落淚，道出了不少窮小子的心聲。

他表示跟Yanny拍攝MV十分好玩，很多甜蜜鏡頭下，其實大家在談一些無聊笑話，令在場拍攝人員也忍不住笑。拍攝過程在一片歡樂氣氛下完成，唯一的小遺憾是，原定要上飛鵝山上拍攝俯瞰香港的畫面，可惜當晚非常大霧，最後要更改地點拍攝。

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