幫劉浩龍治病！洪助昇做醫生圓夢

新演員洪助昇（Aiden）早前在ViuTV選秀節目《全民造星II》，憑高大身材，令人留下深刻印象。日前Aiden獲邀為同門「師兄」劉浩龍的新歌《砒霜之後》客串拍攝MV，期間他化身做年輕醫生，為師兄浩龍治病，他難得跟前輩合作不禁大呼緊張，他還自爆事前深宵熟讀劇本，絕不敢怠慢。

首次扮演醫生的他坦言感覺奇妙，皆因他自小志願是成為醫生，他說：「今日拍攝好像一償心願，因為我細個一直好想做醫生，尤其係獸醫，想幫助動物，但後來接觸演藝界，發覺自己對演戲、唱歌充滿熱誠，於是放棄咗當初嘅想法。」MV拍攝過程中，雖然扮演醫生的他有不少對白，但他表現流暢，甚少NG，他說：「同前輩合作好緊張，所以拍攝前熟讀劇本，將台詞背熟，不過比我想像中容易應付，因為沒有太多醫學名詞。」

他在網劇《把砒霜留給自己》中有場落水戲，在水中浸足一日，他大為難忘：「拍攝嗰時係冬天，天氣已經好凍要拍足一日真係凍入心。」24歲的他承認至今未試過拍拖，他笑言自己是愛情絕緣體：「愛情隨緣，自己暫時都係以工作為先，唔諗太多兒女私情。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc