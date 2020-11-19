人貓情未了　Gin Lee拍MV情緒崩潰爆喊

歌手李幸倪（Gin Lee）推出第3波廣東主打《開燈。熄燈》（熄燈版），新歌MV及全新專輯《Dear Secret》將同步上線。此曲由Gin親自作曲，剖白最真摯情感，記下以往與愛貓的段段回憶。其愛貓在數月前離世，她每次唱起此曲都會淚崩，令她無法完整錄唱全首歌，是她出道以來最「不懂」唱的歌。

MV由Gin擔正做女主角，故事出自親身經歷，感情自然流露，其中有1個2分鐘的長鏡頭，她想起與愛貓的回憶，上秒抱住貓貓，但下秒卻發現全是幻覺，她立刻情緒崩潰爆喊，這幕除了要情緒控制到位外，還要記住每個走位。

導演大讚她：「完全唔似第1次演戲！」另一位導演就讚她同時兼顧情緒與技術性肢體語言，非常有演戲潛質，Gin說：「呢一幕長鏡頭好深刻！因為有好多節奏同情緒嘅轉換，加上要記住每個走位，係非常複雜嘅鏡頭！成個拍攝我都會問清楚導演，因為我要知道每場戲嘅細節，交出唔同嘅反應同演繹。」

而MV亦有不同與貓貓相處的鏡頭，其中有一幕Gin回頭看床尾見到貓貓出現，雖然聽起來好簡單，但每次開鏡拍攝時貓貓都會跑去，拍了10多次都無法完成，她見狀即溫柔輕撫貓貓的頭說：「你真係唔好走啦，你走開我哋又要再嚟過，不如你坐定定拍1個take，每次要捉你返嚟咁多次我都唔好意思。」講完貓貓即很聽話，靜下來順利完成拍攝。

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