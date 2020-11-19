裸照共賞勁出位！《X檔案》郭探員神複製戴卓爾夫人

以英女王生平為藍本嘅大熱劇《王冠》（The Crown）嚟到第4季，劇集日前終於開播！憑經典劇集《X檔案》飾演郭探員走紅嘅美國女星姬莉安德遜（Gillian Anderson），出演戴卓爾夫人一角，一舉手一投足都相當神似，不過當初佢都曾被質疑！

美國出世嘅佢，小時候曾隨父親舉家遷到英國，但11歲時又搬返去美國，自小都係一口美式口音，但佢為咗此劇，苦練戴卓爾夫人嘅招牌英國腔，花咗頗長時間研究對方嘅說話方式！佢話秘訣係學識戴卓爾夫人講話時用上排牙齒輕微咬下嘴唇，最終「複製」成功！又學足對方行路時腦袋會傾側，去探訪都帶住手提袋！除咗髮型花咗好多心機設計，牙齒更係戴卓爾夫人重要嘅特徵，姬莉安德遜試過戴假嘅模型，但睇起來感覺怪怪的，團隊更試過喺姬莉安德遜牙齦用Blu-Tack萬用膠，不過都唔可行，最後佢發現，其實只要「演」佢出嚟就可以了！

姬莉安德遜憑此劇再度成為網民熱討對象，當年嘅艷照事件亦被重提，網上有唔少佢嘅日常性感裸照！而佢喺2007嘅小電影《Straightheads》更有大膽性愛場面！除咗生活、拍戲都咁「隨意」外，佢為咗個推廣大眾珍惜魚類資源嘅慈善活動亦不惜全裸上陣拍攝照片，當年40幾歲嘅佢身材依然Fit爆！如今佢雖然52歲，但一樣狀態大勇，網民都期待佢可以再憑《王冠》攞獎！

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