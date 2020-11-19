【潮什麼親子推介】梁芷珮：北歐好多嘢小童唔使錢！

育有兩子一女的「人妻女神」梁芷珮（Christy），講到芬蘭教育唔需要教小朋友，淨係靠睇書就得？好多人以為去歐洲好貴，她反指歐洲親子遊其實好平，點解呢？今集《行媽咇》，Christy甚至會即席教方太做家居修身運動，專收大髀和臀部，想知美腿美臀點煉成，立即去片！

拍旅遊節目《潮什麼》系列的Christy，當初之所以會入行，她回想在18、9歲時，曾替旅遊雜誌拍照，因而令她很想以旅遊為職業，機緣巧合之下加入了電視台，開始拍攝旅遊節目。她笑言仔女是自己的一部分：「我最初拍節目時係唔帶佢哋去，但係發覺太掛住佢哋，好辛苦啊！之後真係要帶佢哋去。」難怪她在社交網所上載旅行相片，都會見到仔女無時無刻都在身邊。

香港很多時會用「電子奶嘴」，Christy指歐洲的小朋友不太依賴電子產品，原因是當地的小朋友不常有功課和Project：「嗰度啲小朋友唔會篤電話，反而會睇書，所以去到歐洲時，例如等食飯佢哋（仔女）會唔敢篤電話，主要係睇書同傾偈。」芬蘭教育在全球中都挺有名，梁芷珮曾問芬蘭的媽媽如何教育小朋友，對方回答不用教，睇書就得。

梁芷珮推介親子遊的首選是北歐，皆因她拍攝《北歐潮什麼》有帶同小朋友，並提到瑞典是很照顧小朋友，有次去了瑞典郊區砌木筏，大兒子就發揮最大作用，跟她二人搬一堆木頭，最終成功砌出木筏。她提到歐洲親子遊並不昂貴，「因為好多嘢小朋友係免費，所以其實畀兩個大人錢。」