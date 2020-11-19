出手要快！筍價掃至潮藝術擺設

聖誕佳節將至，相信大家都煩惱緊買咩禮物送畀親友，疫情影響唔方便約埋朋友一齊行街揀禮物？唔緊要，上網其實一樣可以輕鬆入手城中最潮最型嘅聖誕禮物，而且仲要唔使慢慢排隊同人逼一樣可以攞到Discount掃聖誕禮物。

積極搜羅全球最炙手可熱藝術擺設及潮流玩意的MoMA Design Store由即日起至11月23日會進行感恩節推廣優惠，購物滿$800即減$150，購物滿$1,200即減$300。當中藝術界及潮流界同樣無人不識的Andy Warhol、Keith Harring、Jean-Michel Basquiat、KAWS、村上隆、草間彌生及奈良美智等等當代藝術家的印刷作品、書籍及滑板全部都在減價之列。隨後於11月24日至30更會進行Black Friday及Cyber Monday優惠，購物滿$1,000即減$200，12月1日至27日則可享買2件產品85折及買3件產品8折。但唔好話唔溫馨提示，部分搶手貨相信好快就會Sold Out，所以睇啱就唔好等，立即要出手！