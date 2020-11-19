爆《屍殺列車》有用替身　孔劉最愛嘅角色係邊個？

韓國41歲男神孔劉今日亮相人氣主持Jae Jae主持的網上節目《文明特急》，宣傳他與男星朴寶劍合演、將於下月上映的新片《複製人徐福》。

孔劉大談拍攝經典劇集《咖啡王子》、《鬼怪》及電影《屍殺列車》等作品時的趣事，他指因為有很多人翻睇《咖》劇，令《咖》劇有機會拍紀錄片，談到他當時在紀錄片中講過他飾演的「漢杰」與尹恩惠飾演的「恩燦」應該會在成為夫婦過幸福的生活，問他有否仔細地想像過「漢杰」和「恩燦」的將來，他便笑說：「應該會生了3個小朋友。」他指《咖》劇帶挈他連續10年擔任咖啡品牌的代言人，又笑說如果單計年資，他算是品牌裏的部長級職員。

孔劉又講到在拍攝《鬼》劇時，穿過不同款式的大褸，但他表示平時不喜歡穿像王子一樣的外套，比較喜歡簡約風格。被大讚在《屍》片跳車一幕十分有型時，孔劉就自爆該幕是用了替身，又指該替身演員十分靚仔。當他被要求選出最喜愛的角色時，他最後放棄了《咖》劇的「漢杰」，選了《鬼》劇的「金信」，他解釋指：「我覺得漢杰的進化和成熟版本便是金信，而金信也是令我最心痛的角色，是有很多痛苦經歷的角色。」

談到將於下月上映的《複》片，他指電影的美術監督是曾負責電影《上流寄生族》美術指導的李河俊，拍攝這部電影令他感受到演員是如何受到美術的影響，並指戲中的實驗室場景十分龐大和做得很仔細，每一個細節都與相關場面配合得很好，而他最後又不忘呼籲觀眾下月在做好防疫措施下入場支持他的新片。