入行多做閒角灰爆！吳君如勇敢面對逆境

藝人吳君如接受著名小提琴家姚珏年僅17歲的女兒魯麒（Clara）邀請，為其創辦的非牟利網上學習平台任嘉賓，分享電影演出及於人生中遇上逆境時如何積極正面面對，鼓勵學生們面對困難及挫折時都應勇敢面對及克服，君如笑指加入演藝行業是偶然：「當年讀書成績唔理想，可以選擇嘅職業唔多，但當時屋企人覺得我好愛靚，口才亦相當唔錯，就畀我考慮向演員方向發展，所以就投考藝員訓練班。」

魯麒現時平台有不少學生有志加入電影行業發展，君如認為有志加入電影行業的同學們，最重要是『真心』喜歡電影行業，由心出發全情投入，才會做出優秀的成績。

談到逆境，君如分享當年於藝員訓練班畢業後，不少同學均當上主角，但她還是演不起眼角色，令其湧現很多負面想法，也質疑自己是否適合此行業，幸好後來參與綜藝節目，被人留意到其搞笑演出，邀請她參演電影演出搞笑角色，後來更愈做愈好：「我寄語年輕人，遇到逆境同感到很挫敗時，應該抱住將每件工作做到最好的心態，勇敢面對。（平時點教育女兒？）我覺得閱讀習慣好重要，有特別請補習老師陪個女閱讀，但唔會將佢嘅課外活動日程排到好滿，會畀佢選一樣鍾意嘅去學，佢就選擇咗跳舞，最緊要係佢可以快樂地成長。」

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