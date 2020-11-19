果粉聚焦：Apple Music「杰倫宇宙」　回顧周董20年

周杰倫的歌伴隨不少年輕人成長，而在串流平台上，「周董」的歌曲播放量更長期穩坐Apple Music華語音樂的冠軍位置。適逢周杰倫首張專輯《Jay》面世至今20周年，Apple Music最近以「杰倫宇宙」為題，帶領樂迷從不同角度縱觀他的音樂生涯，同時精選了各類歌單，重現他的創作、製作、合作以至現場演出，穿梭他的音樂八度空間每一面。

「杰倫宇宙」從多個角度剖析周董音樂進化論，先解構他獨一無二的中國風，例如《青

花瓷》、《東風破》等，之後再探討他的奇幻異想，如《半獸人》、《最後的戰役》等。引領華人饒舌新風貌也是周董的成就是一，企劃也會深入了解，同時又會探索他成為歌手之前的創作力量，聆聽他為蔡依林、陳奕迅譜寫的不同歌曲。整個企劃除提供音樂編輯的精選歌單外，周董本人也為歌迷策劃了「周杰倫的一天」主題歌單，分別以白日夢、運動、遊戲和家庭為主題，分享他心頭的摯愛好歌，想了解偶像多一點，就不容錯過。

Apple Music「杰倫宇宙」企劃頁面：

www.apple.co/TheJayChouUniverse