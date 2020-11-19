聞周星馳送單車作聖誕禮物　于文鳳說寧要投資分成

影星周星馳被前女友于文鳳追討7,000萬港元投資分成案，今天（19日）於高院原訟庭續審。于文鳳出庭作供，憶述在2002年，周星馳說要送她單車作聖誕禮物，但她說不要單車，並提出落實分成10%一事，當時周亦表示同意。

助解決美國簽證

于文鳳今天選擇以英語作供，她表示自己並不是周的影迷，但在與他拍拖之後，當然有看他的作品。此時法官插嘴，打趣說：「你說到這句時聽來很痛苦呢？」而于回應：「我從沒有這樣暗示，那些都是喜劇啊」。

于文鳳續指，當她與周星馳還是普通朋友時，已助他解決美國簽證的問題。而在2002年簽定協議前，她已不時對周的投資提建議，甚至涉足他的電影業務，助他解決與拍檔間的版權糾紛。

投資能力取得信任

于文鳳同意，她之所以能得到周星馳的信任，除了她在投資上的能力外，他們的親密關係亦是原因之一。而當時她以旗下公司名義與周星馳簽約，也是因為當時他們的關係並不公開，所以不想自己的名字與周星馳的公司扯上關係。

于文鳳並強調，周星馳跟她有口頭協議，她提供投資建議，賺到利潤就可分到10%。而因出於信任，她並沒有把這些條件寫在書面協議上。她續指，與周在2002年初已就分成達致共識，到聖誕前後她提議開始實行先前的分成協議，提出要10%，更得到周星馳的同意。

大律師指于向周學習

當時于文鳳並決離開胞兄的公司，全職幫助周。兄長關注她是否白白向周星馳付出，她就解釋會得到利潤分成，並指周星馳不信任婚姻，她這樣做不是為向周星馳逼婚，或迫他支付酬勞。

周星馳的大律師盤問時向于文鳳提出質疑，指周星馳本身已有投資頂級物業的豐富經驗，根本是于文鳳要向周星馳學習，而非由于輔助周星馳。

對此于文鳳並不同意，她指自己在認識周星馳時雖無持有物業，但從父兄處學到不少物業建築與投資的知識。

周于食飯講英文

對於雙方所簽訂的協議中，將她寫成月薪僅2萬港元的財務顧問，于文鳳解釋協議非由她撰寫，現在細看不但酬勞不對，對其職責的描述亦不真實。她指當時公司方面提過，該書面協議有其稅務用途，她基於對周星馳的信任，沒加細閱便簽署。

今日周星馳的大律師與于文鳳花費不少時間，去斟酌與周星馳討論分成協議所用的字眼有無差異。于文鳳堅持提及某些英文字眼，並爆出她與周星馳原來是用英語交談。于文鳳表示是周星馳為想進軍荷里活發展，所以要求他們以英語交談。她說：「我知道聽起來很可笑，但我跟他一起吃飯時都是說英語的」。

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