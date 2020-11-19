江嘉敏谷出湯碗胸　死對頭馮盈盈輸晒！

《萬千星輝賀台慶》今日舉行，每年最矚目當然係紅地氈環節！咪神張秀文打頭陣，藍色晚裝上陣，晒背又晒腿，雙手夾一夾，事業線出晒嚟！「一件頭女神」陳詩欣都搏到盡，玩中門大開，睇佢一步一驚心，性感到爆呀！

江嘉敏都豁出去，谷出湯碗胸，4吋事業線出晒嚟，下身玩透視，對長腿若隱若現，索呀！江嘉敏死對頭馮盈盈今日裝扮輸晒，淨係晒香肩，睇頭欠奉！宅男女神張曦雯就植物擺上身，唔知係咪提早過聖誕呢？而佢就大晒長腿，同樣吸睛！

趙希洛玩透視誘惑，透出內裏黑Bra黑底，非常誘人！好耐冇見嘅「細龍太」陳偉琪今日都有蒲頭，身為咪神嘅佢梗係唔會收收埋埋，晒出佢成名巨胸！

至於視后李佳芯就收收埋埋，名副其實包到上頸，非常「惜肉」，今日天氣熱熱，真係驚佢生熱痱！另一保守之人就係傅嘉莉，雖然着到紅噹噹，佢同樣包到實，頸都見唔到，真係擔心佢胳肋底出汗！

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