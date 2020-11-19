讚張曦雯搵錢能力高　馮盈盈後台晒包包

藝人馮盈盈壓軸亮相《萬千星輝賀台慶》，密實打扮，展現優雅一面。她表示已是第4年參加台慶盛會，為了一身造型，特別花了兩星期收身，減到22吋纖腰：「今朝我仲去跑步，其實減磅過程唔辛苦，因為呢排開工拍情感戲喊好多。」

問到是否因為新聞影響心情？她說：「又冇，因為都冇時間睇，我覺得自己有新聞價值，做咩都有人講，點擊又高，但屋企人就有啲唔開心，佢哋覺得自己唔係大富大貴，屬於小康之家，租個貴啲單位一齊住，買個手袋畀個女都負擔得起，唔明咁都畀人講。」

對於被指踢走張曦雯，成為殼王陳國強新寵，兩人於台慶夜同場碰面，盈盈坦言未感尷尬，更感謝對方為她發聲：「佢都係我心目中女神，其實公司好多藝人好有搵錢能力，曦雯都係其中之一，話我哋個個搵錢力咁高，成10幾20萬，交稅都唔夠啦，包括我。」

談到自爆與無綫加簽10年約，盈盈直認不諱，指未來時間會投放於事業上，望能做得更加好：「份約都開始咗幾年，我會努力。」更指自「包包」報道出街後，獲不少公司同事為她打氣，搞到以為自己有病，還笑說：「頭先後台好多同事搞笑問我拎個袋嚟睇，我咪畀佢哋拎去玩，冇咩要動氣，既然我Hit Rate咁高，希望可以吸到廣告客戶，帶更加多機會畀我就好。」

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